5 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik membantu Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Daya tahan tubuh adalah jaringan yang melindungi tubuh dari bakteri, racun, parasit, dan virus yang berbahaya.

Memilih makanan yang kaya akan vitamin, mineral, asam lemak, dan nutrisi lain yang diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tiram

Tiram merupakan makanan yang kaya mineral yang baik untuk kesehatan seperti seng dan selenium.

Satu porsi tiram seberat 100 gram mengandung 118 persen dari kebutuhan harian selenium dan 128 persen dari kebutuhan harian seng.

Seng diperlukan untuk perkembangan sel T dan fungsi normal sistem imun.

Kekurangan seng bisa menurunkan jumlah dan aktivitas limfosit (sel darah putih yang melawan penyakit), sehingga lebih rentan terhadap infeksi.