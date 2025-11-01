menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan untuk Diet yang Kaya Kandungan Vitamin A

5 Makanan untuk Diet yang Kaya Kandungan Vitamin A

5 Makanan untuk Diet yang Kaya Kandungan Vitamin A
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seafood. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai vitamin.

Salah satu vitamin yang populer adalah vitamin A. Vitamin ini membantu meningkatkan penglihatan, menjaga fungsi saraf, memastikan kesehatan kulit, dan kesehatan hormonal yang baik.

Faktanya, makanan yang kaya vitamin A memiliki berbagai manfaat yang akan membuat Anda tahu mengapa vitamin ini harus menjadi bagian dari konsumsi harian kamu.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Wortel

Wortel merupakan sumber beta-karoten vitamin A, antioksidan yang sehat.

Satu wortel mentah berukuran sedang mengandung 10.190 unit internasional vitamin, dan itu lebih dari dua kali lipat kebutuhan harian Anda.

Baca Juga:

Jika dikonsumsi secara teratur, wortel juga dikatakan bisa meningkatkan penglihatan Anda.

2. Tomat

Buah ini merupakan salah satu sumber antioksidan dan vitamin terbaik, dan satu tomat memenuhi 20 persen kebutuhan vitamin A harian Anda.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan vitamin A yang sebaiknya Anda konsumsi saat diet dan salah satunya adalah kacang polong.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI