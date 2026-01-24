menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan untuk Hati yang Sehat

5 Makanan untuk Hati yang Sehat

5 Makanan untuk Hati yang Sehat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ubi jalar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - HATI atau liver merupakan salah satu organ tubuh penting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Tahukah Anda bahwa liver atau hati merupakan organ terbesar kedua di dalam tubuh kamu?

Liver bekerja sepanjang waktu, membantu membersihkan apa yang masuk ke dalam tubuh Anda dan apa yang keluar.

Baca Juga:

Oleh karena itu, liver sering disebut sebagai "penjaga tubuh". Kita mungkin menyadari bahwa liver membersihkan darah dari racun.

Namun, kita tidak menyadari bahwa liver juga menghasilkan empedu yang membantu memecah makanan dan menyimpan glikogen.

Oleh karena itu, pola makan Anda secara langsung memengaruhi kondisi liver kamu.

Baca Juga:

Untuk kesehatan liver yang lebih baik, Anda memerlukan makanan yang bisa mendetoksifikasi liver kamu dan membuang semua racun dari dalam tubuh.

Berikut adalah makanan super untuk liver, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatan hati dan salah satunya adalah bumbu dapur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI