5 Makanan untuk Kulit Bercahaya yang Anda Dambakan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kulit sehat dan cerah merupakan impian setiap wanita.

Makanan bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan Anda, dan dalam hal kulit yang bercahaya dan cantik, makanan yang baik bisa memberikan dampak yang besar.

Makanan dapat memberikan kulit yang bersih, dan kilau alami secara keseluruhan.

Baca Juga: 6 Buah yang Bisa Membuat Kulit Bercahaya Secara Alami

Jadi, bagaimana jika Anda mengetahui beberapa makanan super yang bisa memberikan kulit bercahaya?

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Biji Rami

Biji-bijian kecil yang bermanfaat ini kaya akan asam alfa-linolenat, sejenis asam lemak esensial yang disebut asam lemak omega-3.

Baca Juga: 5 Makanan untuk Mengatasi Sembelit dengan Cepat

Biji rami mengandung antioksidan dan lignan, yang mencegah garis-garis halus dan memberikan kulit bercahaya secara alami.

Biji rami juga cenderung menyerap kelembapan, sehingga bisa menjaga hidrasi lebih lama dan mengatasi kulit kering.