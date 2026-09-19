5 Makanan untuk Kulit Lebih Cerah

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ terluar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan atau kulit yang bercahaya dan sehat dalam hidup.

Nah, ada beberapa makanan yang memberi efek luar biasa pada kulit dan dalam prosesnya, mengembangkan kebiasaan makan sehat juga setelah Anda terkesan olehnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Lidah buaya

Minum cairan kental yang dikeluarkan tanaman sukulen ajaib ini, saat perut kosong setiap pagi bisa memberikan keajaiban bagi kulit Anda.

Menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2014, karena minum lidah buaya bisa membantu pencernaan serta membersihkan racun dari tubuh Anda, itu berarti bahwa hal itu juga bisa memengaruhi kulit secara positif.

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2. Brokoli

Serat, vitamin C, vitamin A, seng, dan sulforafan, yang melindungi kulit dari kerusakan oksidatif, kehadiran semua nutrisi ini menjadikan brokoli makanan yang sempurna untuk kulit.

3. Ikan

Tidak ada musim yang lebih baik untuk menikmati ikan bakar panas yang mengepul selain musim dingin.