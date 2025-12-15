5 Makanan untuk Lansia yang Tidak Memiliki Gigi
jpnn.com, JAKARTA - BAGI Anda yang sudah lanjut usia (lansia), mengonsumsi berbagai makanan tentu tidak semudah saat kamu masih muda.
Kita semua tahu bahwa usia tua tidaklah mudah. ??Bagaimanapun, ada banyak tantangan kesehatan fisik dan mental yang harus dihadapi oleh para lansia.
Salah satunya adalah kehilangan gigi. Menghadapi kenyataan ini cukup sulit.
Bagaimanapun, hal ini juga terkait dengan makan makanan. Maka dari itu, penting untuk menyediakan semua nutrisi yang mereka butuhkan.
Tanpa gigi, sulit bagi mereka untuk makan apa pun dan segalanya.
Hal ini memang membatasi pilihan mereka, tetapi faktanya ada makanan lunak tertentu yang bisa ditawarkan kepada mereka.
Ditambah lagi, makanan ini juga memiliki nutrisi yang tinggi, sehingga bisa menyelesaikan masalah juga. Jadi, apakah Anda siap untuk mengetahuinya?
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa dikonsumsi oleh lansia yang tidak memiliki gigi lagi dan salah satunya adalah tentu saja keju cottage.
