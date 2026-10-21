5 Makanan untuk Mengatasi Sembelit dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu jenis penyakit pencernaan yang harus segera diatasi.

Sembelit adalah masalah pencernaan serius yang memengaruhi kualitas hidup banyak orang.

Lagipula, tidak bisa buang air besar setidaknya tiga kali seminggu bisa membuat frustrasi dan menjengkelkan.

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Hal ini terutama disebabkan oleh dehidrasi, asupan serat rendah, kurangnya aktivitas fisik, mengonsumsi obat-obatan tertentu, pencernaan yang buruk, dan ketidakseimbangan bakteri di usus.

Apakah Anda bertanya-tanya apakah mengonsumsi obat pencahar bisa mengatasi masalah sembelit Anda?

Mungkin ya. Namun, Anda akan berakhir bergantung pada obat pencahar seumur hidup, yang bisa memperburuk situasi Anda.

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Mengonsumsi obat pencahar seharusnya menjadi pilihan terakhir Anda untuk mengatasi sembelit.

Sebagai gantinya, Anda harus memasukkan obat pencahar alami ini untuk meredakan sembelit Anda, yaitu makanan yang ramah pencernaan.