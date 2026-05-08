5 Makanan untuk Mengontrol Gula Darah, Sebaiknya Dikonsumsi Saat Dingin

JAKARTA - MENJAGA kadar gula darah agar selalu normal wajib kita semua lakukan.

Jika kadar gula darah normal, maka hal ini bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit, seperti diabetes.

Salah satu cara mudah agar kadar gula darah selalu normal adalah dengan mengonsumsi makanan dingin.

Mengelola diabetes bukan hanya tentang menghindari gula atau membaca label nutrisi seperti elang.

Ini juga tentang menjadi cerdas dalam cara Anda memasak dan mengonsumsi makanan.

Faktanya, apa yang terjadi pada makanan Anda setelah dimasak bisa berdampak signifikan terhadap kadar gula darah kamu.

Kita berbicara tentang mendinginkan makanan sederhana sehari-hari sebelum memakannya.

Meskipun mungkin terdengar seperti cara untuk menghindari sisa makanan, mendinginkan beberapa makanan yang dimasak sebenarnya bisa menjadi langkah diet yang cerdas bagi penderita diabetes.