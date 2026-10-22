5 Makanan untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh, Baik untuk Vegetarian
jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat daya membuat daya tahan tubuh menurun.
Daya tahan tubuh yang menurun membuat Anda rentan terserang penyakit.
Anda hanya bisa melindungi tubuh Anda jika Anda memberinya nutrisi yang tepat, sehingga semua jenis flu dan virus tidak terlihat.
Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa makanan vegan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda lebih baik daripada yang lain.
Jika Anda baru beralih atau telah berencana untuk mengikuti diet nabati untuk waktu yang lama, saatnya untuk menambahkan makanan super ini ke dalam diet Anda untuk membangun kekebalan tubuh dan melawan flu.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Minyak kelapa murni perasan dingin
Kita semua tahu bahwa menggunakan minyak goreng yang tepat sangat penting untuk kesehatan kita.
Itulah mengapa banyak ahli kesehatan menyarankan agar kita menggunakan minyak kelapa murni, yang juga disebut makanan super alami.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya adalah bayam.
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