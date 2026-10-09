5 Makanan untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Saat Musim Hujan

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh yang menurun bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Selama musim hujan, penyakit musiman seperti flu, alergi, dan infeksi lainnya mulai menyerang kita.

Tentu saja, penyakit-penyakit tersebut bisa diobati, tetapi selalu lebih baik untuk mempersiapkan tubuh Anda menghadapi ancaman apa pun, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada antibiotik dan obat-obatan lainnya.

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Namun, bagaimana Anda benar-benar bisamempersiapkan tubuh Anda? Tentu saja dengan mengonsumsi makanan yang tepat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Teh Hijau

Tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi teh hijau juga dikenal bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena kaya akan antioksidan.

Namun, pastikan Anda memilih teh hijau tanpa kafein. Sebaiknya Anda beralih ke secangkir teh hijau aromatik, daripada minuman susu manis biasa Anda.

Mineral dan nutrisi dalam teh hijau juga membantu tubuh untuk mendetoksifikasi kotoran yang menumpuk dari waktu ke waktu.