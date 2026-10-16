5 Makanan untuk Meningkatkan Kadar Kolagen Tubuh yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mendengar tentang kolagen? Kolagen adalah protein berserat yang dibutuhkan tubuh.

Kolagen adalah ramuan kecantikan populer yang kita butuhkan untuk kulit awet muda dan bercahaya.

Ini adalah protein yang tidak hanya mendukung kekuatan dan elastisitas kulit kita, tetapi juga penting untuk pembuluh darah, usus, ligamen, tendon, tulang rawan, dan persendian kita.

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Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh kita melambat dan proses ini terlihat dari garis-garis halus, keriput, kulit kendur, rambut rontok, dan nyeri sendi.

Faktor lain yang terlibat dalam penipisan kolagen adalah kurangnya aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan paparan sinar matahari, yang semuanya juga dapat melemahkan kolagen.

Namun, kabar baiknya adalah Anda bisa meningkatkan produksi kolagen tubuh Anda dengan nutrisi yang tepat.

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Berikut beberapa makanan peningkat kolagen yang akan membuat Anda tetap kuat dan kulit Anda awet muda, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Amla

Banyak penelitian menunjukkan bahwa makanan seperti amla, jeruk, dan lemon yang kaya vitamin C memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi kolagen.