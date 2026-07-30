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5 Makanan untuk Meredakan Depresi

5 Makanan untuk Meredakan Depresi
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Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DEPRESI merupakan penyakit mental yang harus segera diatasi.

Kebanyakan, kita cenderung mengabaikan tanda-tanda depresi, baik karena kurangnya waktu maupun kesadaran.

Di sisi lain, ada kalanya kita berpikir bahwa jika kita menangis sejadi-jadinya atau makan seperti orang gila, maka kita mungkin sedang mengalami depresi.

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Sebelum Anda menghakimi, lebih baik Anda pergi ke dokter dan mencari tahu apa yang terjadi pada Anda dengan cara yang tepat.

Karena gaya hidup kita yang sibuk, kita tidak terlalu memperhatikan apa yang kita makan.

Karena manajemen waktu yang buruk, kita terburu-buru melakukan apa pun yang menghampiri kita.

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Faktanya, kita juga menganggap remeh status "kelebihan berat badan" kita.

Namun tahukah Anda bahwa bahkan para ahli mengakui bahwa jika Anda makan dengan benar, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental Anda akan terjaga?

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi depresi dan salah satunya ialah tentu saja produk susu.

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