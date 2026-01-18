5 Makanan untuk Sembelit yang Menyakitkan
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita sembelit yang cukup merepotkan.
Sembelit adalah masalah pencernaan serius yang memengaruhi kualitas hidup banyak orang.
Lagi pula, tidak bisa buang air besar setidaknya tiga kali seminggu bisa membuat frustrasi dan menjengkelkan.
Hal ini terutama disebabkan oleh dehidrasi, asupan serat rendah, kurangnya aktivitas fisik, mengonsumsi obat-obatan tertentu, pencernaan yang buruk, dan ketidakseimbangan bakteri di usus Anda.
Ingin tahu apakah mengonsumsi obat pencahar bisa mengatasi masalah sembelit Anda?
Mungkin ya. Namun, Anda akan bergantung pada obat tersebut seumur hidup, yang bisa memperburuk situasi kamu.
Mengonsumsi obat pencahar harus menjadi pilihan terakhir Anda untuk menyembuhkan sembelit.
Sebaliknya, Anda harus mengonsumsi obat pencahar alami ini untuk meredakan sembelit yang merupakan makanan yang ramah pencernaan.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi sembelit dengan cepat dan salah satunya adalah sayuran.
