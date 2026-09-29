5 Makanan yang Ampuh Menaikkan Berat Badan dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Namun, beberapa orang justru kesulitan menambah berat badan mereka.

Untuk menambah berat badan secara sehat, Anda harus menemukan cara untuk mengendalikan keinginan makan manis, menghindari lemak yang tidak perlu, dan membatasi kebiasaan makan berlebihan.

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Namun, nuansa penambahan berat badan secara sehat bisa jadi lebih sulit untuk dipahami.

Sebagian besar saran makan sehat menyarankan Anda untuk fokus memasukkan makanan sehat dalam sarapan, makan siang, dan makan malam Anda.

Meskipun ada banyak informasi tentang makanan sarapan dan makan siang untuk menambah berat badan, sangat sedikit informasi tentang makanan untuk menambah berat badan yang dikonsumsi di malam hari.

Banyak orang merasa sulit untuk menambah berat badan. Namun, untuk melakukannya, tidak bijaksana untuk makan apa pun yang Anda inginkan.

Anda mungkin pernah melihat selebriti favorit Anda menambah berat badan untuk peran tertentu.