5 Makanan yang Ampuh Meningkatkan Jumlah Sel Darah Merah

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita anemia akibat rendahnya jumlah sel darah merah.

Anda tidak sendirian jika jumlah sel darah merah (RBC) Anda rendah.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ini adalah satu-satunya kekurangan mineral yang tersebar luas di negara-negara maju.

Hal ini menjadi perhatian karena mineral ini penting untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke berbagai bagian tubuh.

Jika kadar RBC Anda menurun, atau jika sel darah merah Anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hal itu bisa mencegah tubuh melakukan fungsi-fungsi penting.

Jika kadarnya turun secara signifikan, kondisi tersebut bisa didiagnosis sebagai anemia.

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Jumlah RBC yang rendah menunjukkan penurunan jumlah sel pembawa oksigen dalam darah.

Ini dikenal sebagai anemia. Anemia bisa disebabkan oleh berbagai penyakit, kekurangan nutrisi, dan penyakit medis.