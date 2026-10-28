5 Makanan yang Ampuh Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI sistem kekebalan tubuh yang baik bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Salah satu cara mudah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ialah dengan mengonsumsi berbagai makanan bergizi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Bawang putih

Bawang putih telah lama dipuja karena khasiatnya yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Kaya akan senyawa yang mengandung sulfur seperti allicin, bawang putih memiliki sifat antimikroba dan antibakteri yang bisa membantu menangkis infeksi dan mendukung fungsi kekebalan tubuh.

Memasukkan bawang putih mentah atau dimasak ke dalam makanan bisa membantu memperkuat pertahanan alami tubuh terhadap penyakit.

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2. Kembang kol

Kembang kol merupakan sayuran serbaguna yang tidak hanya lezat, tetapi juga kaya nutrisi penambah kekebalan tubuh.

Sayuran ini kaya akan vitamin C, antioksidan yang membantu mendukung sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih.