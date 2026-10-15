5 Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Musim Hujan, Tubuh Bakalan Tetap Bugar
jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat daya tahan tubuh menurun. Untuk itu, menjaga tubuh agar tetap sehat saat musim hujan wajib Anda lakukan.
Musim hujan membawa angin segar dan kegembiraan dalam hidup kita.
Hujan mengingatkan kita pada masa kecil kita yang penuh kegembiraan dan, bersamaan dengan itu, beberapa kenangan akan makanan lezat.
Karena hujan menandakan kehidupan dan penghijauan, maka tidak mengherankan jika masalah kesehatan tertentu sering terjadi pada cuaca seperti ini.
Untuk menikmati musim hujan ini sepenuhnya, ada beberapa makanan agar tetap bugar yang bisa Anda masukkan ke dalam menu makanan Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Jahe
Kita semua pernah menikmati secangkir teh hangat sambil mengagumi indahnya musim hujan.
Secangkir teh jahe hangat akan membantu menenangkan tenggorokan Anda dan melawan penyakit apa pun yang terkait dengannya.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi saat musim hujan agar tubuh tetap bugar dan salah satunya adalah kacang.
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