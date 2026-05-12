5 Makanan yang Baik untuk Jantung Anda

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Selain olahraga dan istirahat cukup, penting juga untuk selektif dalam mengonsumsi makanan sehat yang tepat.

Menurut David Katz, MD, MPH, Pendiri Inisiatif Kesehatan Sejati, asupan makanan alami dan nabati adalah sumber utama untuk mencegah serangan jantung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang hitam

Satu cangkir kacang hitam mengandung hampir lima gram serat larut, yang mengikat kolesterol dalam saluran pencernaan dan menghilangkan kolesterol dari tubuh.

Kacang hitam juga kaya anthocyanin, antioksidan yang membantu melindungi jantung.

"Kacang-kacangan menonjol dalam semua diet Blue Zone," kata Katz.

Jadi sebagai pengganti daging, pilihlah kacang hitam. Masukkan biji kacang hitam ke dalam salad dan sarapan orak-arik, atau buat roti quinoa Anda sendiri.