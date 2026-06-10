5 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Jantung
jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ terpenting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Oleh karena itu, kita tentu harus selalu menjaga kesehatan jantung.
Jantung yang sehat adalah kunci umur panjang dan memuaskan.
Dengan meningkatnya kasus penyakit jantung secara global, penting untuk menjaga pola makan yang ramah jantung.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyakit kardiovaskular (PKV) adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia, terhitung hampir 17,9 juta kematian setiap tahun.
Kebiasaan makan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, dan stres berkontribusi signifikan terhadap masalah jantung.
Kabar baiknya adalah memasukkan makanan yang tepat ke dalam pola makan Anda bisa membantu memperkuat jantung, mengurangi risiko tekanan darah tinggi, dan memperbaiki kadar kolesterol.
Pola makan yang seimbang memainkan peran penting dalam mencegah penyakit jantung dan menjaga kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan.
Ada beberapa jenis makanan sehat yang aman Anda konsumsi dan membantu menjaga kesehatan jantung dan salah satunya adalah buah beri.
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