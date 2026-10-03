5 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Usus, BAB Makin Lancar

jpnn.com - SEMBELIT bisa membuat Anda susah buang air besar. Hal ini tentu membuat kesehatan Anda terganggu.

Jika Anda sering merasa kembung, sembelit, atau tidak nyaman setelah makan, masalahnya mungkin bukan apa yang Anda makan, tetapi apa yang Anda lewatkan.

Kesehatan usus secara diam-diam memengaruhi segala hal mulai dari pencernaan dan kekebalan tubuh, hingga tingkat energi dan bahkan suasana hati.

Namun kebanyakan orang fokus pada suplemen sambil mengabaikan makanan sehari-hari yang sebenarnya menyembuhkan lapisan usus dan meningkatkan pergerakan usus.

Diet modern yang rendah serat dan makanan fermentasi bisa memperlambat pencernaan, mengganggu bakteri usus, dan menyebabkan sembelit kronis.

Menurut seorang ahli gastroenterologi, usus membutuhkan nutrisi yang konsisten, bukan solusi cepat.

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Untuk mengatasi masalah pencernaan, cobalah makanan ramah usus ini yang mudah dimasukkan.

Usus Anda adalah otak kedua Anda, tetapi kebanyakan dari kita mengabaikan makanan yang sebenarnya menyembuhkannya.