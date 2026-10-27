5 Makanan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Usus

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ penting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Jika Anda sering merasa kembung, sembelit, atau tidak nyaman setelah makan, masalah tersebut mungkin bukan pada apa yang Anda makan, tetapi pada apa yang kurang.

Kesehatan usus secara diam-diam mempengaruhi segala hal, mulai dari pencernaan dan kekebalan tubuh hingga tingkat energi dan bahkan suasana hati.

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Namun, kebanyakan orang fokus pada suplemen sambil mengabaikan makanan sehari-hari yang sebenarnya menyembuhkan lapisan usus dan meningkatkan pergerakan usus.

Diet modern yang rendah serat dan makanan fermentasi bisa memperlambat pencernaan, mengganggu bakteri usus, dan menyebabkan sembelit kronis.

Menurut seorang ahli gastroenterologi, membutuhkan nutrisi usus yang konsisten, bukanlah solusi cepat.

Untuk mengatasi masalah pencernaan, cobalah makanan ramah usus ini yang mudah dimasukkan:

Usus Anda adalah otak kedua Anda, tetapi kebanyakan dari kita mengabaikan makanan yang sebenarnya menyembuhkannya.