5 Makanan yang Bantu Tingkatkan Kesuburan Pria dan Wanita

jpnn.com, JAKARTA - MENERAPKAN gaya hidup yang tidak sehat bisa mendatangkan berbagai masalah bagi Anda, salah satunya mengenai kesuburan.

Banyak pria mengalami masalah kesuburan, seperti sulitnya memiliki anak akibat menerapkan pola hidup yang tidak sehat.

Makanan super didefinisikan sebagai makanan yang kaya akan senyawa seperti antioksidan, serat, atau asam lemak, seperti salmon, brokoli, atau blueberry, yang diyakini bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Antioksidan diyakini memiliki sifat pelindung terhadap kanker.

Mereka juga mengandung lemak sehat dan dikatakan bisa mencegah penyakit jantung dan juga meningkatkan kesuburan.

Serat diyakini bisa mencegah diabetes dan masalah pencernaan, fitokimia adalah bahan kimia dalam tanaman yang menghasilkan warna dan bau gelap dan memiliki banyak manfaat kesehatan.

Namun, dari sudut pandang ilmiah, tidak ada definisi resmi tentang makanan super.

Itu hanya berarti bahwa itu adalah makanan yang menyediakan nutrisi tingkat tinggi yang dibutuhkan dan terkait dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pribadi atau pencegahan penyakit dan penyakit.