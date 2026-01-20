menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Rendah

5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Rendah

5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Rendah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kismis. Foto: thespruceeats

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai penyakit yang bisa menyerang siapa saja saja. Salah satunya ialah darah rendah.

Darah rendah merupakan satu kondisi ketika Anda memiliki tekanan darah di bawah 90/60.

Mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu bisa menaikkan tekanan darah Anda.

Baca Juga:

Tujuannya untuk meningkatkan tekanan darah, maupun membantu kamu mengatasi penyebab terjadinya hipotensi.

Kemudian, apa saja jenis makanan untuk tekanan darah rendah yang disarankan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Kopi hitam

Jika kamu merasa tekanan darah rendah dan pusing, minumlah sekitar setengah cangkir kopi kental.

Kafein yang ada dalam kopi hitam membantu meningkatkan tekanan darah secara instan.

Ada beberapa jenis makanan yang aman dikonsumsi penderita tekanan darah rendah dan salah satunya ialah tentu saja delima.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI