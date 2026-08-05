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5 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Susu

5 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Susu
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Susu kedelai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Oleh karena itu, anak-anak hingga orang dewasa banyak yang suka mengonsumsi susu.

Namun, ternyata kamu juga perlu berhati-hati saat mengonsumsi susu.

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Sebab, ada bahaya kesehatan yang mengintai kalau minum susu berbarengan dengan beberapa makanan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu dengan cokelat

Susu dengan cokelat tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Sebab, asam oksalat pada cokelat tidak cocok dengan zat kalsium yang ada di dalam susu.

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Kalau dicanpurkan, maka kalsium tidak akan bisa larut dan dapat menyebabkan sakit perut hingga diare.

2. Susu dengan daging

Sejumlah penelitian mengatakan susu tidak baik dikonsumsi dengan sumber protein, seperti daging.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan susu dan salah satunya ialah ikan.

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