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5 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Penderita PCOS

5 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Penderita PCOS
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Ilustrasi kentang. Foto: Daily Mirror

jpnn.com, JAKARTA - PCOS merupakan salah satu penyakit yang menyerang wanita. Apa itu PCOS?

Dalam hal pola makan sehat, Anda harus sangat selektif tentang apa yang Anda konsumsi.

Namun, dalam kasus wanita yang menderita sindrom ovarium polikistik (PCOS), tingkat perhatian perlu lebih tinggi karena kondisi kesehatan yang dialami.

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Pada dasarnya, PCOS adalah gangguan sistem endokrin yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon (biasanya, produksi hormon seks pria yang disebut androgen) secara berlebihan.

Akibat gangguan ini, wanita cenderung mengembangkan kista kecil di ovarium mereka yang bisa menyebabkan masalah seperti menstruasi tidak teratur, rambut wajah berlebih, suara berat, kebotakan, jerawat, perubahan suasana hati, obesitas, diabetes, depresi, dan kecemasan.

Oleh karena itu, ia harus ekstra hati-hati dengan pola makannya.

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Sedemikian rupa sehingga makanan tertentu yang mungkin sangat sehat bisa sangat berbahaya baginya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang sebaiknya tidak dikonsumsi penderita PCOS dan salah satunya ialah tentu saja kedelai.

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