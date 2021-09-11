menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Makanan yang Mengandung Lemak Sehat untuk Penderita Diabetes

5 Makanan yang Mengandung Lemak Sehat untuk Penderita Diabetes

5 Makanan yang Mengandung Lemak Sehat untuk Penderita Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang cukup sulit untuk disembuhkan.

Prevalensi penderita diabetes tidak hanya terbatas pada orang tua, tetapi juga menjadi perhatian yang semakin meningkat di kalangan remaja dan orang muda.

Oleh karena itu, setiap orang harus menganggapnya serius. Bagi yang belum tahu, diabetes memengaruhi cara tubuh Anda mengonsumsi dan mengatur glukosa.

Baca Juga:

Diabetes juga bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya jika tidak diobati.

Ada beberapa makanan yang bisa membantu Anda mengatur kadar gula darah secara alami.

Makanan apa yang bisa Anda konsumsi untuk mengendalikan diabetes kamu?

Baca Juga:

Makanan yang kaya akan lemak sehat penuh dengan manfaat kesehatan bagi mereka yang menderita diabetes.

Mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang sangat penting bagi siapa pun yang menderita diabetes.

Ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak sehat yang aman dikonsumsi penderita diabetes dan salah satunya adalah ikan berlemak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI