5 Makanan yang Mengandung Lemak Sehat untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang cukup sulit untuk disembuhkan.
Prevalensi penderita diabetes tidak hanya terbatas pada orang tua, tetapi juga menjadi perhatian yang semakin meningkat di kalangan remaja dan orang muda.
Oleh karena itu, setiap orang harus menganggapnya serius. Bagi yang belum tahu, diabetes memengaruhi cara tubuh Anda mengonsumsi dan mengatur glukosa.
Diabetes juga bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya jika tidak diobati.
Ada beberapa makanan yang bisa membantu Anda mengatur kadar gula darah secara alami.
Makanan apa yang bisa Anda konsumsi untuk mengendalikan diabetes kamu?
Makanan yang kaya akan lemak sehat penuh dengan manfaat kesehatan bagi mereka yang menderita diabetes.
Mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang sangat penting bagi siapa pun yang menderita diabetes.
Ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak sehat yang aman dikonsumsi penderita diabetes dan salah satunya adalah ikan berlemak.
