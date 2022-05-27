5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kaya kandungan kafein kesukaan banyak orang.

Banyak orang suka minum kopi setelah mengonsumsi makanan kesukaan mereka.

Namun, ternyata tidak semua makanan bisa dikonsumsi bersamaan dengan kopi.

Baca Juga: 5 Manfaat Ampas Kopi untuk Kulit yang Bikin Kaget

Pasalnya, hal tersebut justru bisa memberikan dampak buruk terhadap tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daging

Makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama dengan kopi adalah daging.

Baca Juga: 5 Makanan untuk Jaga Kesehatan Otak

Kopi mengandung tannate yang membentuk ikatan dengan beberapa mineral dalam makanan.

Karena ikatan ini sangat sulit bagi tubuh untuk merusaknya, minum kopi dapat membuat kamu mengeluarkan zinc yang seharusnya akan kamu serap.