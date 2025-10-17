5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama Pisang
jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.
Namun, ternyata pisang tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan-makanan ini.
Apa saja makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan pisang?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Semangka
Semangka termasuk tipe buah-buahan dingin yang bagus untuk memperlancar detoksifikasi dan metabolisme.
Akan tetapi, terlalu banyak mengonsumsi semangka bisa menyebabkan sakit perut.
Pisang juga termasuk tipe buah-buahan dingin dan jika dikonsumsi bersamaan dengan semangka, akibatnya bisa menyebabkan diare.
2. Yoghurt
Yoghurt bisa memperlancar sistem pencernaan tubuh dan melancarkan buang air besar.
Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan pisang dan salah satunya ialah tentu saja talas.
