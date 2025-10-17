5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama Pisang

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Namun, ternyata pisang tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan-makanan ini.

Apa saja makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan pisang?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Semangka

Semangka termasuk tipe buah-buahan dingin yang bagus untuk memperlancar detoksifikasi dan metabolisme.

Akan tetapi, terlalu banyak mengonsumsi semangka bisa menyebabkan sakit perut.

Pisang juga termasuk tipe buah-buahan dingin dan jika dikonsumsi bersamaan dengan semangka, akibatnya bisa menyebabkan diare.

2. Yoghurt

Yoghurt bisa memperlancar sistem pencernaan tubuh dan melancarkan buang air besar.