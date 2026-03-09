5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Saat Perut Kosong

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK semua makanan aman dikonsumsi saat perut kosong.

Nutrisi yang sehat sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental kita.

Sifat hidup kita yang serba cepat membuat kita sulit untuk mempelajari kebiasaan makan, terutama ketika menyangkut pilihan yang kita buat saat perut kosong.

Penting untuk berhati-hati tidak hanya terhadap apa yang Anda konsumsi, tetapi juga kapan Anda makan.

Jadi, meskipun sejumlah makanan pokok pagi favorit Anda mungkin bukan pilihan terbaik, masih ada berbagai alternatif yang bisa kamu konsumsi saat perut kosong yang juga akan membantu Anda mengubah kebiasaan makan pagi yang sudah ada.

Baik itu buah-buahan seperti semangka, yang terdiri dari 90 persen air atau bubur rendah kalori dan kaya nutrisi, variasi yang tersedia sehat dan lezat.

Sarapan biasanya adalah makanan yang kita konsumsi saat perut kosong dan bukan hanya tentang makan makanan sehat.

Tujuannya juga untuk memahami cara mengoptimalkan makanan yang kita makan untuk meningkatkan pencernaan dan memaksimalkan penyerapan nutrisi utama.