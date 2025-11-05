5 Makanan yang Tidak Baik untuk Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kesehatan yang baik bisa memberi manfaat luar biasa untuk tubuh.

Salah satu hal yang bisa membantu menjaga kesehatan ialah dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan bergizi.

Sebab, kita pasti akan mengonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan zat yang bisa memberi gizi sehingga mendukung pertumbuhan, regenerasi hingga sistem imun.

Namun, ternyata kita perlu hati-hati pula. Sebab banyak makanan yang justru hadir dalam keseharian kita malah bisa mengantarmu langsung ke gerbang kematian.

1. Margarin

Kamu pasti akan kaget, bahan makanan favorit kamu ini juga masuk dalam daftar.

Pasalnya, sebuah studi yang dilakukan Mcmaster University di Kanada menemukan, margarin meningkatkan jumlah kematian hingga 34 persen.

2. Daging ayam

Memasak daging ayam hingga matang sangat penting, tidak boleh ada bagian yang masih berwarna pink pada daging ini sebelum disantap.