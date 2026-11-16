5 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Di India, sekitar 10 juta orang didiagnosis menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Tidak heran jika kita sering mendengar istilah ini tanpa menyadari sepenuhnya konsekuensinya.

Baca Juga: 4 Makanan untuk Kesehatan Usus yang Lebih Baik

Hipertensi adalah istilah lain untuk tekanan darah tinggi yang mengacu pada kekuatan darah terhadap dinding arteri Anda.

Tekanan darah tinggi bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, tetapi beberapa gejalanya meliputi sakit kepala, sesak napas, atau mimisan.

Jika Anda memeriksa tekanan darah Anda dan menemukan angka di atas 140/90, maka Anda menderita tekanan darah tinggi.

Baca Juga: Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini

Jika ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama, pada akhirnya bisa berubah menjadi kondisi yang mengancam jiwa seperti penyakit jantung atau bahkan menyebabkan strok.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau dan mengelola tekanan darah Anda secara teratur untuk menghindari kondisi jantung di masa mendatang.