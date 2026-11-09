5 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Tiroid
jpnn.com, JAKARTA - PENYAKIT yang menyerang tiroid merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Hidup dengan kondisi tiroid bisa menghadirkan tantangan tersendiri.
Kelelahan, fluktuasi berat badan, dan ketidaknyamanan sehari-hari adalah hal yang umum, dan bahkan perubahan kecil pada rutinitas pun terasa sulit untuk diatasi.
Meskipun perawatan medis tetap penting, pilihan makanan sederhana bisa membuat kehidupan sehari-hari sedikit lebih mudah.
Menurut pelatih kesehatan Ayurveda, Dimple Jangda, nutrisi tertentu membantu fungsi tiroid berjalan lebih lancar dan mengatasi stres sehari-hari dengan lebih baik.
Menambahkan makanan ini secara konsisten, bukan secara drastis, bisa memberikan dukungan yang stabil dari waktu ke waktu.
Berikut adalah beberapa makanan yang harus Anda sertakan dalam diet Anda untuk menjaga kesehatan tiroid Anda, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.
1. Makanan Kaya Selenium untuk Mendukung Hormon Tiroid
Menurut pelatih kesehatan Ayurveda Dimple Jangda, selenium adalah salah satu mineral terpenting untuk kesehatan tiroid.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi penderita tiroid dan salah satunya adalah makanan kaya antioksidan.
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