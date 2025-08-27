5 Manfaat Air Garam untuk Kaki yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BAU pada kaki bisa membuat kepercayaan diri Anda menurun.
Apalagi jika kaki selalu tertutup dengan sepatu, maka bukannya tak mungkin akan timbul masalah lain seperti kudis dan kurap.
Salah satu cara alami untuk mengatasi permasalah itu adalah dengan merendan kaki dengan air garam.
Menurut penelitian, merendam kaki dengan air garam yang mengandung magnesium bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan, termasuk nyeri.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah munculnya jamur
Meskipun tidak bisa membunuh jamur penyebab kutu air, merendam kaki dengan air garam membantu untuk mengurangi kelembapan sehingga jamur enggan muncul.
2. Meredakan peradangan
Merendam kaki dengan garam yang mengandung magnesium bisa meningkatkan kadar mineral dalam tubuh dan mengurangi rasa nyeri akibat peradangan.
Bila Anda menderita radang sendi akibat asam urat, merendam kaki ini bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan.
Ada beberapa manfaat air garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan kaki dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan jamur.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Manfaat Susu Kambing, Baik untuk Kesehatan Jantung
- 4 Manfaat Kembang Sepatu untuk Jantung
- 10 Manfaat Rutin Minum Teh Jahe Campur Lemon Saat Musim Dingin
- 4 Makanan Kaya Kandungan Vitamin D yang Baik untuk Tubuh
- 4 Manfaat Kunyit, Bikin Jantung Bahagia
- 5 Manfaat Telur Puyuh, Ampuh Cegah Serangan Penyakit Kronis