menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Air Garam untuk Kaki yang Bikin Kaget

5 Manfaat Air Garam untuk Kaki yang Bikin Kaget

5 Manfaat Air Garam untuk Kaki yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BAU pada kaki bisa membuat kepercayaan diri Anda menurun.

Apalagi jika kaki selalu tertutup dengan sepatu, maka bukannya tak mungkin akan timbul masalah lain seperti kudis dan kurap.

Salah satu cara alami untuk mengatasi permasalah itu adalah dengan merendan kaki dengan air garam.

Baca Juga:

Menurut penelitian, merendam kaki dengan air garam yang mengandung magnesium bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan, termasuk nyeri.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah munculnya jamur

Meskipun tidak bisa membunuh jamur penyebab kutu air, merendam kaki dengan air garam membantu untuk mengurangi kelembapan sehingga jamur enggan muncul.

Baca Juga:

2. Meredakan peradangan

Merendam kaki dengan garam yang mengandung magnesium bisa meningkatkan kadar mineral dalam tubuh dan mengurangi rasa nyeri akibat peradangan.

Bila Anda menderita radang sendi akibat asam urat, merendam kaki ini bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan.

Ada beberapa manfaat air garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan kaki dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan jamur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI