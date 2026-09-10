5 Manfaat Air Kelapa, Kolesterol Bakalan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa telah lama dikenal baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kandungannya yang rendah gula dan beberapa vitamin lainnya mampu memberikan khasiat ajaib.

Air kelapa diklaim mampu menjadi obat untuk semua penyakit yang berhubungan dengan masalah tubuh.

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Tidak salah kalau ada segudang manfat air kelapa sangat baik bagi tubuh.

Bahkan, bisa mengobati beberapa penyakit berbahaya ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kendalikan kolesterol dan kesehatan jantung

Manfaat air kelapa yang pertama ialah membantu kendalikan kolesterol dan kesehatan jantung.

Kesehatan jantung perlu dijaga sebab pentingnya kinerja jantung dalam memompa darah yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen yang diperlukan dalam kerja organ dalam.