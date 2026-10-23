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5 Manfaat Air Lemon Campur Daun Mint, Bantu Atasi Depresi

5 Manfaat Air Lemon Campur Daun Mint, Bantu Atasi Depresi
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Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Pasalnya, dalam lemon mengandung vitamin C, protein, serat, antioksidan dan beberapa kandungan lainnya.

Sedangkan dalam mint mengandung banyak manfaat seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan beberapa protein seperti serat, asam aspartate, alanine, karbohidrat, gluttamico dan juga protein.

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Khasiat mengonsumsi air lemon campur daun mint ternyata sangat luar biasa untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan Sirkulasi Darah

Air lemon campur daun mint bisa melancarkan sirkulasi darah dan juga meningkatkan denyut nadi.

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Dengan lancarnya sirkulasi darah, maka berbagai masalah tubuh seperti penyakit neuro degeneratif, seperti penyakit alzheimer.

Tak hanya itu, minuman ini juga bisa mencegah penderita diabetes untuk mengembangkan komplikasi, seperti ketidakseimbangan kadar glukosa dan gangguan yang berhubungan dengan sirkulasi darah. 

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur daun mint untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi sakit kepala.

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