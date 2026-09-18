5 Manfaat Air Lemon Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Hati
jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan kunyit merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Kandungan kurkumin, fitokimia utama dalam kunyit efektif melawan berbagai gangguan seperti anoreksia, luka diabetes, penyakit lever, artritis dan inflamasi.
Di sisi lain, lemon memiliki manfaat tersendiri untuk melawan penyakit.
Di mana komponen utama dalam lemon adalah asam sitrat bersama dengan nutrisi lain seperti folat dan kalium.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan imunitas
Air lemon campur kunyit mengandung limfosit atau sel darah putih yang mampu melawan infeksi.
Kandungan makrofag adalah sel darah putih besar yang membantu menemukan patogen di dalam tubuh dan membunuh bakteri.
2. Mengurangi gejala depresi
Lemon kunyit bekerja untuk membantu mengurangi gejala depresi seperti kecemasan, kelelahan, kehilangan minat, kekurangan nafsu makan, masalah tidur, dan lain-lain.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk hati.
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