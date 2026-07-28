5 Manfaat Air Lemon, Cegah Serangan Batu Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal merupakan impian setiap orang.

Namun, tidak jarang, saat Anda sedang menjalani perjalanan penurunan berat badan, kamu cenderung terjebak dalam persepsi dan kesalahpahaman karena Anda sangat berdedikasi dan fokus untuk menurunkan berat badan dengan cepat.

Anda mungkin mencari informasi di internet, atau memercayai apa yang dikatakan teman dan keluarga tentang penurunan berat badan.

Oleh karena itu, Anda akan menemukan banyak sekali saran. Namun, berapa banyak yang benar?

Salah satu saran tersebut adalah minum air lemon saat perut kosong.

Anda pasti sudah familiar dengan klaim bahwa air lemon bisa mempercepat penurunan berat badan.

Namun, apakah itu benar? Apakah air lemon memicu mode pembakaran lemak?

Sesuai saran, Anda harus memulai hari dengan minum secangkir air lemon hangat.