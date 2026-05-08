5 Manfaat Air Mawar untuk Rambut dan Kulit, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - AIR mawar sering digunakan untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut.

Di dalamnya terkandung antiseptik dan antibakteri yang menjaga dari alergi kulit.

Air mawar juga banyak mengandung vitamin A, C, dan E yang dibutuhkan kulit untuk mencerahkan sekaligus mencegah penuaan dini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Penuaan

Manfaat air mawar yang pertama ialah membantu mencegah penuaan.

Rose hip seeds yang terdapat dalam air bunga ini yang memiliki kandungan vitamin C yang digunakan sebagai antioksidan, di mana hal ini bisa meminimalisir munculnya kerutan di wajah.

Jika rutin menggunakannya, dijamin kulit wajah kamu akan selalu awet muda.

2. Mencerahkan Wajah

Selain untuk menghilangkan kerutan, air bunga mawar juga akan mencerahkan kulit wajah, sehingga Anda selalu merasa ceria sepanjang hari jika menggunakannya.