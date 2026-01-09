menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Alpukat, Pencernaan Bakalan Makin Sehat

5 Manfaat Alpukat, Pencernaan Bakalan Makin Sehat

5 Manfaat Alpukat, Pencernaan Bakalan Makin Sehat
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang. Anda bisa mengonsumsi alpukat dalam bentuk salad atau jus.

Alpukat memang memiliki kandungan lemak yang tinggi, tetapi itu bukan lemak jahat.

Itu artinya, alpukat hanya bisa menambah berat badan jika dikonsumsi berlebihan.

Justru, efek yang dirasakan jika rutin mengonsumsi alpukat ialah sebaliknya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kenyang lebih lama

Penilitian dari Nutrition Journal mengungkap orang yang makan setengah buah alpukat saat makan siang mampu menahan lapar hingga lima jam ke depan.

Makan asupan makanan dengan tambahan alpukat membuat 23 persen orang lebih kenyang dibanding tanpa tambahan.

2. Melancarkan pencernaan

Pencernaan yang tidak lancar membuat tubuh tidak bisa menyerap gizi makanan dengan baik.

Ada beberapa manfaat alpukat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik sebagai menu diet.

