5 Manfaat Ampas Kopi untuk Kulit yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - SIAPA yang tidak suka kopi. Minuman yang satu ini kaya akan berbagai manfaat luar biasa untuk tubuh.

Biasanya, setelah minum kopi, yang tersisa hanya ampasnya saja.

Namun, mulai kini setelah minum kopi ada baiknya jangan membuang ampasnya.

Sebab, ampas kopi memiliki manfaat yang baik untuk perawatan kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencerahkan Kulit

Sebuah studi menunjukkan bahwa asam kafeat, antioksidan dalam ampas kopi bisa meningkatkan kadar kolagen dan mengurangi penuaan dini sel.

Antioksidan dan hidrasi dalam jumlah yang cukup ke kulit bisa memberikan efek detoksifikasi.

Caranya, oleskan campuran bahan di atas pada wajah/leher dan biarkan selama 10-15 menit atau sampai masker mulai mengeras.