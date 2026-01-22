menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Ampas Kopi untuk Kulit yang Bikin Kaget

5 Manfaat Ampas Kopi untuk Kulit yang Bikin Kaget

5 Manfaat Ampas Kopi untuk Kulit yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SIAPA yang tidak suka kopi. Minuman yang satu ini kaya akan berbagai manfaat luar biasa untuk tubuh.

Biasanya, setelah minum kopi, yang tersisa hanya ampasnya saja.

Namun, mulai kini setelah minum kopi ada baiknya jangan membuang ampasnya.

Baca Juga:

Sebab, ampas kopi memiliki manfaat yang baik untuk perawatan kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencerahkan Kulit

Sebuah studi menunjukkan bahwa asam kafeat, antioksidan dalam ampas kopi bisa meningkatkan kadar kolagen dan mengurangi penuaan dini sel.

Baca Juga:

Antioksidan dan hidrasi dalam jumlah yang cukup ke kulit bisa memberikan efek detoksifikasi.

Caranya, oleskan campuran bahan di atas pada wajah/leher dan biarkan selama 10-15 menit atau sampai masker mulai mengeras.

Ada beberapa manfaat kopi yang baik untuk menjaga kesehatan kulit tanpa efek samping dan salah satunya ialah melembutkan bibir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI