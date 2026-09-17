5 Manfaat Apel, Bantu Merelaksasi Pembuluh Darah

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Buah ini kaya polifenol, serat, vitamin, dan antioksidan yang mendukung fungsi pembuluh darah serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Merelaksasi Pembuluh Darah

Manfaat apel yang pertama ialah merelaksasi pembuluh darah.

Tekanan darah tinggi terjadi ketika darah menekan dinding pembuluh darah terlalu kuat.

Apel kaya polifenol yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga berpotensi menurunkan tekanan darah.

Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi apel 2-6 kali seminggu dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat berbagai sebab hingga 48 persen pada orang dengan tekanan darah tinggi.

Penelitian lain juga menemukan bahwa konsumsi dua apel setiap hari selama delapan minggu meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk melebar pada orang dengan kolesterol tinggi.