5 Manfaat Asam Jawa, Bantu Redakan Sembelit
jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bahan masakan beberapa hidangan gurih.
Salah satu khasiat asam jawa ini berfungsi untuk melarutkan lemak yang ada dalam tubuh.
Lemak tersebut akan dikeluarkan pada saat berkemih. Apalagi, asam jawa mengandung vitamin C; manfaat potasium; betakaroten; manfaat magnesium; manfaat zat besi; niacin; dan thiamin.
Untuk mendapatkan manfaatnya, asam jawa bisa diolah menjadi minuman asam jawa yang segar.
Caranya: Ambil 3 biji asam jawa, kemudian kocok asam jawa dalam gelas dan rendam dengan air panas 150 ml serta aduk perlahan.
Campurkan madu secukupnya. air rendaman asam jawa siap untuk dihidangkan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Sistem Imun
Manfaat asam jawa yang bisa didapatkan karena antioksidan di dalamnya membantu mengurangi risiko penyakit kronis.
Ada beberapa manfaat asam jawa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk penderita diabetes.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Redakan Sembelit dengan Rutin Mengonsumsi 11 Makanan Tinggi Serat
- Inovasi Terbaru Novo Nordisk untuk Penderita Diabetes Tipe 2
- RS Premier Bintaro Ajak Masyarakat Memahami Bahaya Obesitas
- 7 Manfaat Asam Jawa, Wanita Pasti Suka
- 3 Buah yang Ampuh Atasi Sembelit
- 3 Khasiat Jahe Campur Labu Botol, Ampuh Atasi Sembelit