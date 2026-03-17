5 Manfaat Asam Jawa, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Ternyata tak hanya itu, asam jawa juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan dan kecantikan.

Sebab, asam jawa mengandung berbagai nutrisi penting seperti manfaat vitamin C, manfaat potasium, betakaroten, manfaat magnesium, manfaat zat besi, niacin, dan thiamin.

Manfaat asam jawa untuk wajah berjerawat juga sangat baik karena bisa membantu mengatasi jerawat membandel yang merusak penampilan.

Meskipun telah tersedia beragam produk untuk penghilang jerawat seperti manfaat acnol.

Namun, penggunaan cara yang alami tentu lebih disarankan karena minim efek samping dan tentunya lebih murah.

Anda bisa menggunakan ramuan dari asam jawa, kencur, daun sambiloto, daun jintan, dan temulawak.

Semua bahan ini diambil sarinya dan diminum secara teratur. Selain sebagai obat dalam asam jawa juga bisa dijadikan obat luar yang diaplikasikan pada wajah secara langsung.