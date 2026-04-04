5 Manfaat Bawang Bombai, Turunkan Risiko Serangan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai merupakan salah satu bahan masakan untuk menambah aroma berbagai hidangan gurih.

Namun selain itu, bawang bombai juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Anda bisa mendapatkan manfaat bawang bombai dengan mengonsumsinya secara rutin.

Selain itu, Anda juga bisa menambahkan bawang bombai sebagai rempah masakan atau membuat acar untuk pelengkap menu makan siang.

Perlu diketahui, bahwa dalam 100 gram bawang bombai terkandung berbagai nutrisi, seperti: Protein: 1,4 gram; Karbohidrat: 10,3 gram; Serat: 2 gram; Lemak: 0,2 gram; Natrium: 12 mg; Kalium: 9,6 mg; Vitamin C: 9 mg; Kalsium: 32 mg; Zat Besi: 0,5 mg; Zink: 0,3 mg; Vitamin B2: 0,21 mcg (mikrogram); dan Karoten total: 50 mcg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah kekebalan tubuh

Manfaat bawang bombai yang pertama ialah bisa membantu menambah kekebalan tubuh.

Makan bawang bombai ternyata memiliki manfaat yang dahsyat untuk kesehatan tubuh, salah satunya membantu sebagai penguat sistem imunitas tubuh.