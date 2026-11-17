5 Manfaat Bawang Bombai yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai merupakan salah satu bahan masakan beberapa hidangan lezat.
Bawang bombai mengandung banyak nutrisi dan zat yang diduga berpengaruh terhadap kesehatan.
Bawang bombai merupakan bahan makanan rendah kalori yang mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan serat.
Dalam 1 buah atau 100 gram bawang bombai terkandung: 44 kalori; 1,7 gram serat; 4,2 gram gula; 1,1 gram protein; 9,3 gram karbohidrat; sederet vitamin B6, vitamin C, folat, dan kalium.
Untuk mendapatkan manfaat bawang bombai secara maksimal, maka biasa dibuat ramuan dengan cara sangat sederhana.
Cukup mencincang kecil 1 bawang bombai dan merendamnya di dalam air panas secukupnya, hingga semua potongan bawang terendam.
Biarkan selama enam hingga delapan jam, kemudian minum air rendaman bawang bombai tersebut 3-4 sendok makan setiap hari selama 1 minggu penuh. Setelah itu bisa di minum per 2 atau 3 hari sekali.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat bawang bombai yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya antioksidan.
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