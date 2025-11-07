5 Manfaat Bawang Merah, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan yang mengandung segudang manfaat.
Selain itu, bawang merah mentah bisa dikonsumsi langsung dengan campuran olesan madu.
Berdasarkan kandungan nutrisinya, bawang merah bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mendukung kesehatan saraf dan otot
Salah satu manfaat bawang merah yaitu memiliki khasiat mendukung otot dan saraf agar bisa bekerja dengan normal.
Hal tersebut bisa terjadi karena bawang merah kaya akan kalium, yang fungsinya sangat vital bagi tubuh.
Jika kadar kalium seseorang rendah, sangat mungkin mengalami masalah pada saraf atau otot.
Oleh sebab itu, manfaat kandungan kalium pada bawang merah bisa membantu menjaga kesehatan saraf dan otot.
Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan tulang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Update Bahan Pokok di Pasar Hari Ini, Harga Daging Sapi Naik, Ayam Turun
- Lestari Moerdijat Ingatkan Pentingnya Dukungan Masyarakat dalam Pengobatan Kanker
- Bawang Merah
- Mammografi Bisa Mendeteksi Kanker Payudara di Stadium Awal
- 5 Manfaat Daun Wortel, Turunkan Risiko Serangan Kanker
- 10 Manfaat Bawang Merah, Ampuh Tingkatkan Gairah Begituan Pasangan