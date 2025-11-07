5 Manfaat Bawang Merah, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan yang mengandung segudang manfaat.

Selain itu, bawang merah mentah bisa dikonsumsi langsung dengan campuran olesan madu.

Berdasarkan kandungan nutrisinya, bawang merah bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung kesehatan saraf dan otot

Salah satu manfaat bawang merah yaitu memiliki khasiat mendukung otot dan saraf agar bisa bekerja dengan normal.

Hal tersebut bisa terjadi karena bawang merah kaya akan kalium, yang fungsinya sangat vital bagi tubuh.

Jika kadar kalium seseorang rendah, sangat mungkin mengalami masalah pada saraf atau otot.

Oleh sebab itu, manfaat kandungan kalium pada bawang merah bisa membantu menjaga kesehatan saraf dan otot.