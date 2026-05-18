5 Manfaat Bawang Merah yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan bumbu dapur yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Digunakan sebagai bumbu dapur, bawah merah nyatanya sangat diperlukan untuk mempertebal imun tubuh dan mencegah kanker.

Bawang merah diperkaya dengan kandungan nutrisi seperti serat, zat besi, protein, kalsium dan lainnya yang berguna untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kadar gula darah

Manfaat bawang merah yang pertama ialah membantu menurunkan kadar gula darah.

Bawang diketahui menurunkan kadar gula darah karena senyawa belerang dan quercetin.

Sebuah studi tahun 2014 menunjukkan bahwa pasien dengan diabetes tipe 2 memiliki enzim hati normal dan kadar glikemik rendah ketika mereka makan bawang irisan.

2. Menyehatkan pencernaan

Bawang mengandung sejenis serat larut yang disebut oligofructose, yang bertindak sebagai sumber makanan bagi bakteri menguntungkan di usus.