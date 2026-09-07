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5 Manfaat Bawang Putih, Ampuh Menurunkan Kolesterol

5 Manfaat Bawang Putih, Ampuh Menurunkan Kolesterol
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Bawang putih untuk kesehatan. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu masakan untuk berbagai hidangan gurih.

Bawang putih sangat bagus untuk tubuh. Pasalnya, kalau dikonsumsi rutin, jantung dan kolestrol bisa bersih.

Sejumlah studi mengaitkan konsumsi bawang putih terhadap kesehatan.

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Hasilnya, tekanan darah, tingkat kolesterol, sistem kekebalan tubuh, sirkulasi darah dan penyakit jantung, semua mengarah ke trend positif.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol

Ekstrak bawang putih diduga mampu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.

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Beberapa temuan penelitian mengungkapkan bahwa bawang putih bisa melebarkan pembuluh darah serta mengendurkan otot halus.

Bawang putih juga diduga mampu sedikit menurunkan kolesterol dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.

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