5 Manfaat Bawang Putih, Ampuh Obati Pilek
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu masakan yang biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan gurih.
Bawang putih sangat bagus untuk tubuh. Pasalnya, kalau dikonsumsi rutin, jantung dan kolestrol bisa bersih.
Sejumlah studi mengaitkan konsumsi bawang putih terhadap kesehatan.
Hasilnya, tekanan darah, tingkat kolesterol, sistem kekebalan tubuh, sirkulasi darah dan penyakit jantung, semua mengarah ke trend positif.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol
Manfaat bawang putih yang pertama ialah membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol.
Ekstrak bawang putih diduga mampu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.
Beberapa temuan penelitian mengungkapkan bahwa bawang putih bisa melebarkan pembuluh darah serta mengendurkan otot halus.
Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati pilek.
