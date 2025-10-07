5 Manfaat Bawang Putih, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur untuk berbagai hidangan gurih.

Bawang putih biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan.

Namun, di balik ajaibnya bumbu dapur ini, ternyata bisa membuat wanita ketagihan karena manfaat bawang putih yang sangat dahsyat sebagai bahan perawatan kulit dan wajah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah penuaan dini

Manfaat bawang putih yang pertama ialah bisa membantu mencegah penuaan dini.

Bawang putih juga mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan.

Penggunaan secara rutin mampu menangkal radikal bebas akibat paparan sinar matahari.

Dampaknya sangat paten, bikin kulit wajah cepat terlihat tua dan kusam.